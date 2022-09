Mit Peter Wittenberg über Schauspiel zu diskutieren, ist stets spannend. Aktuell inszeniert der gebürtige Hamburger, der auch regelmäßig am Akademietheater und am Theater in der Josefstadt arbeitet, Franz Kafkas "Der Prozess". Am Freitag findet die Premiere im Linzer Schauspielhaus statt. Im Interview mit den OÖN spricht der 61-Jährige unter anderem über seinen Zugang zu diesem Stoff, die Aufgabe des Schauspiels und die Macht des Regisseurs.