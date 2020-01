Eine Karriere, die mit einer Tragödie begann

Der "Grammy"-prämierte US-Filmemacher Thom Zimny hat ein ausgeprägtes Faible für die Ikonen der Musikwelt. Speziell für die hinter dem Image des Künstlers versteckten Geschichten. Mit dem papageienhaften Nachplaudern hinlänglich bekannter Heldensagen hält er sich hingegen nicht auf. Die Elvis-Doku "The Searcher" sowie seine zahlreichen Arbeiten für Bruce Springsteen (darunter "Springsteen on Broadway") zeugen von Zimnys Können als so packender wie unbarmherziger Chronist. Sein neuestes Werk "The Gift " widmet sich Leben und Karriere von Country-Legende Johnny Cash, grandios aufbereitet als "Vom Saulus zum Paulus"-Erweckungsfabel. Zu sehen ist die 94-minütige Doku kostenlos auf YouTube, das sich die Rechte nach der Uraufführung beim renommierten "South by Southwest"-Festival sicherte.

Emotionales Zentrum von Cashs Leben, so Zimnys Deutung in "The Gift", sei der tragische Tod seines geliebten älteren Bruders Jack im Mai 1944 gewesen. Dieser geriet bei Holzarbeiten in eine Kreissäge und erlag eine Woche später seinen Verletzungen. Ein Trauma, das Johnny Cash nie überwand. Dieser unverarbeitete Schmerz sowie das nagende Gefühl der Schuld, die Unfähigkeit des eigenen Vaters, Gefühle zu zeigen, der unstillbare Wunsch, den toten Bruder mit seiner Musik stolz zu machen – all dies fungierte in Folge als emotionaler Motor für Cashs bemerkenswerte Karriere, stürzte aber zugleich sein Privatleben tief in den Abgrund.

Vom Saulus zum Paulus

"Mein Vater versuchte stets, dem Schmerz zu entfliehen. Seine größten Probleme verhandelte er auf der Bühne, vor dem Publikum", sagt Tochter Rosanne Cash, die ebenso wie Bruce Springsteen, Robert Duvall und Emmylou Harris im Film zu Wort kommt. Erst die Begegnung mit seiner zweiten Ehefrau June Carter befreite Cash von diesen Dämonen. Der mit Alkohol und Drogen kämpfende Country-Saulus erfand sich als gläubiger Paulus, der sich für Unterdrückten und Zukurzgekommenen einsetzt, komplett neu.

Eine Wandlung, die Johnny Cash in "The Gift" über weite Strecken selbst erzählt. Regisseur Zimny gelang es nämlich, 50 Stunden unveröffentlichtes Interview-Material von Cash-Biograf Patrick Carr zu erhalten. Lakonisch, teils herzzerreißend, niemals aber selbstmitleidig, spricht Cash darauf über seine Siege und Niederlagen, über seine Versäumnisse als Vater und seine kommerziellen Triumphe. So nah wie durch "The Gift" kam man als Zuschauer dem Menschen hinter dem "Man in Black"-Mythos wohl noch nie.

"The Gift" ist als Teil der "YouTube Originals"-Reihe kostenlos auf YouTube zu sehen:

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at