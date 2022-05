"Ist das nicht absurd?", fragt Donna Leon im Interview mit den OÖN. "Ein so wunderschönes Element wie das Wasser ist plötzlich Gegenstand von Texten einer Krimiautorin, weil es in der Gegenwart gestohlen, vergiftet und umkämpft wird." Die kleine große Frau der Krimi-Literatur, die 1992 dem venezianischen Commissario Guido Brunetti das Leben geschenkt und ihm seitdem 31 Fälle in Millionen-Auflage beschert hat, ist ab heute bei der Premiere des "Ars Concordia"-Barockmusik- und Literatur-Festivals