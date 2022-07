Das Theater im Hof in Enns hat sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf für fein gearbeitete Komödien erarbeitet. Am Freitag wagte sich das Team um Intendant und Regisseur Christian Himmelbauer an den Klassiker "Pension Schöller" (Carl Laufs und Wilhelm Jacoby) und hat den Lach-Schlager in der Version von Iris Harter pointenreich aufgefrischt.