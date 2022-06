Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze der Linzer Dommusik tritt Josef Habringer ab: Der 69-Jährige geht im September in Pension, am 25. Juni gibt er sein letztes großes Konzert im Mariendom. "Ich gehe mit großer Dankbarkeit, aber auch mit Wehmut", sagt er. Fast jeden Sonntag verbrachte er im Dom, als Dirigent des Domchores und des Domorchesters, als Leiter des hauseigenen Vokalensembles oder als Kantor.