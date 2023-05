Eine Hommage an die Wiener Straße

Mit einem außergewöhnlichen Theaterstück ehrt das Linzer Theater Phönix ab Donnerstag sein Grätzl: Das Stück "Rückkehr von Linz" führt die Besucher an sechs Plätze rund um die Wiener Straße, an der das Theater liegt. "Das Stück ist eine Hommage an eine multikulturelle Straße", sagt Theaterchefin Silke Dörner. "Dieses Viertel ist eine der urbansten und lebendigsten Gegenden von Linz.