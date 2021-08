Eine hochkarätige Eröffnung zum Abschied

Das Auryn Quartett sagt als künstlerischer Veranstalter in Mondsee nach 40 Jahren Adieu. Gleich der Auftakt der Musiktage Mondsee wartete mit einem Höhepunkt auf: Gemeinsam mit Tabea Zimmermann an der Viola enthob das Quartett den Eröffnungsabend in beste kammermusikalische Dimensionen.