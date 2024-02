Eine haarsträubende Opernrarität

Im Jahr des 200. Geburtstags von Anton Bruckner darf die Frage gestellt werden, warum der Komponist, der eine große Affinität zu Wagner und zur Oper hegte, selbst nichts für die Bühne schrieb. Das Landestheater geht in vier Abenden der Reihe "Oper am Klavier" dieser Frage nach und präsentierte am Sonntag in der BlackBox Lounge wenn auch keine Bruckner-Oper, so aber eine seines Schülers Max von Oberleithner.