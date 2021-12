Eine große Erzählung über ein Paradies mit Licht und Schatten

Mit Abdulrazak Gurnah hatte niemand gerechnet. Als er in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, war keiner seiner zehn Romane in deutscher Sprache lieferbar. Jetzt ist im Penguin Verlag "Das verlorene Paradies" in Neuauflage erschienen, ein beeindruckender Erzähltext zur ostafrikanischen Kolonialgeschichte um 1900.