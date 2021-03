Die Verleihung der Grammy-Awards, die in der Nacht auf Montag in Los Angeles stattfand, war eine historische und triumphale Nacht für Frauen in der Musikwelt. Die Preise in den wichtigen Kategorien gingen heuer allesamt an Künstlerinnen. Taylor Swift bekam für ihr introspektives, folkiges "Folklore" den Preis für das beste Album überreicht und ist damit die erste Frau, die dreimal in dieser Königskategorie triumphierte.