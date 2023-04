Eine Geburtstagsparty für Georg von Peuerbach

Er war einer der großen Astronomen und Humanisten des 15. Jahrhunderts. Die Erkenntnisse der nach ihm forschenden Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler basieren auf der Arbeit von Georg von Peuerbach (1423– 1461). Am 30. Mai jährt sich der Geburtstag des Wissenschafters zum 600. Mal, deshalb breitet sich die Communale – das 2022 erstmals in Eferding veranstaltete Nachfolgeformat der Landesausstellungen – für fünf Monate in dessen Geburtsort aus.

Machen wir uns ein Bild

Gemälde profaner Menschen waren während der Lebenszeit Peuerbachs verpönt. Deshalb existiert kein Abbild des bedeutenden Forschers, "also versuchen wir, uns ein Bild von ihm zu machen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro ist der Reigen ausgestattet, den die Kulturdirektion (Projektleiterin Verena Karner) zusammen mit der Kultur GmbH des Landes (LKG-Direktor Alfred Weidinger) unter dem Titel "Kosmos. Neue Welten" gestaltet.

Im Schlossmuseum wird sich eine Ausstellung ausgehend von Georg von Peuerbach mit der Chronologie astronomischer Erkenntnisse bis zum Österreichischen Weltraumforum (ÖWF) samt der Raumerweiterung des Menschen ins Weltall befassen. Im Innenhof präsentieren Luke Jerram und der Linzer Johannes Steininger eine aufblasbare Mondkugel beziehungsweise ein ebenfalls mit Luft gefülltes Folienobjekt samt akustischem Ausflug zu den Planeten.

Der 2010 von Manfred und Billa Hebenstreit geschaffene "Kometor" erhält von Ars Electronica Solutions eine neue Gestaltung seiner ersten Ebene. Besucher können astronautische Mond- oder Mars-Missionen simulieren. Im Cosmic Sound Park werden Musiker bei Grillfesten aufspielen, im alten Uhrmacherhaus erschafft Barbara Lindmayr gerahmt von einer dreidimensionalen Zeichnung eine Art Zeitkapsel.

In Kooperation mit Schäxpir, dem internationalen Theaterfestival für junge Menschen, wird sich die um Schauspiel und Tanz kreisende Soundinstallation "Anna" (basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel von Mia Oberländer) im einstigen Textilkaufhaus Schmidauer in Bewegung setzen. Anah Filou und Stefan Rois konzipieren zusammen mit Komponist Ralph Mothwurf "Hörgeschichten". KUNST St. Pius der Caritas Oberösterreich organisiert Workshops für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Ein üppiges Angebot, das durch Beteiligung Flügel bekommen könnte.

