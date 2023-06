Eine Festwochen-Eröffnung in drei Aufgüssen

Bei der Eröffnung der Salzkammergut Festwochen am Donnerstag im Stadttheater Gmunden stellte Kulturreferent Andreas Hecht (ÖVP) eine Klimaanlage in Aussicht. Allerdings erst fürs kommende Jahr, diesmal schwitzte das Publikum ob der schwülen Hitze in dem altehrwürdigen Raum noch waagrecht. Insofern geriet die Veranstaltung zu einem Fest in drei Aufgüssen: Begrüßungsreden, Fritz Karls Lesung von Stefan Zweig-Texten und Musik (Maria Ehmer, Anna Knopp/jeweils Violine, Milan Milojicic/Bratsche, Leonhard Roczek/Cello).

OÖ heute: Salzkammergut Festwochen eröffnet

"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele – ihr Geheimnis liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet." Mit diesem Zitat von Pablo Picasso setzte die kaufmännische Festwochen-Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer den Findungsprozess der 37. Spielsaison am Traunsee in Gang.

Salzkammergut-Festwochen-Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer Bild: Gigler

Als die 43-Jährige die ökonomische Gebarung der kulturellen Unternehmung 2019 übernommen hatte, lag das Festival-Budget bei rund 400.000 Euro. "Inzwischen sind wir bei 1,2 Millionen Euro angelangt, ein Drittel davon kommt über Kartenverkäufe herein", sagt Mitterbauer. Es gehe ihr um sanftes Wachstum, unter der Prämisse, Jahr für Jahr mehr junge Menschen von digitalen Endgeräten wegzuholen und zur Kunst zu verführen.

Ensemble der Salzkammergut Festwochen/Minetti Quartett Bild: Gigler

Auch deshalb sei es ein Glücksfall, dass die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann schon den zweiten Sommer als Verantwortliche für Literatur und Schauspiel hier werkt. Mit kooperativer Vorbildwirkung holt sie Schauspiel-Neuproduktionen: Am 15. Juli hat Shakespeares "Der Sturm" als Koproduktion mit dem Stadttheater Klagenfurt Premiere. Außerdem sind Claus Peymann, Hermann Beil, Birgit Minichmayr und Mavie Hörbiger mit Lesungen angekündigt.

Karin Bergmann, Theater- und Literatur-Chefin der Festwochen Bild: Volker Weihbold

Der künstlerische Geschäftsführer Christian Hieke war entschuldigt, er feierte die Matura seiner Tochter. Per Video jubilierte er unter anderem über die Verpflichtung von Thomas Quasthoff, Nikolaus Habjans Fassung von "Die schöne Müllerin" mit Musicbanda Franui und die Sommerakademie der Wiener Philharmoniker. Musikalischer Schwerpunkt heuer: Hugo Wolf.

Dass das musikalische Quartett nach der Lesung von Klemens Renoldners Text "Stefan Zweig und die Musik" den Auftritt mit Wolfs "Italienischer Serenade" verpasste und erst nach Zweigs "Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens" nachreichte, kaschierte Fritz Karl mit leichtfüßigem Witz. Die Musiker haben in diesem Moment mehr geschwitzt als alle anderen.

Festwochen-Programm

Heute, Samstag (18.30 Uhr), wird im Stadttheater Gmunden die Linzer Landestheater-Produktion „Unsere blauen Augen“ von Teresa Dopler gezeigt. Die Linzer Dramatikerin ist morgen, Sonntag (19.30 Uhr), im Thomas Bernhard Haus in Ohlsdorf zu Gast und wird gemeinsam mit Sebastian Fischer Texte lesen und über ihre Arbeit sprechen.

Die Hausmusik Roas der Kinder spielt morgen, Sonntag, ab 10 Uhr in Traunkirchen auf.

Die Singer-Songwriterin Violetta Parisini ist am 29. Juni mit Hanibal Scheutz (Bass) und Peter Rom (Gitarre) im Hafen Frauscher in Gmunden zu Gast.

