Eine fantastische Begegnung mit Leben und Tod

An diesem aufwühlenden, sinnlichen Theaterabend in den Linzer Kammerspielen stimmt alles: Regisseurin Sara Ostertag inszeniert das 2012 erfolgreich verfilmte Drama "The Broken Circle" von Johan Heldenbergh und Mieke Dobbels über ein unheilbar an Leukämie erkranktes, sterbendes Mädchen und deren Eltern als dynamisches Gemälde. Als ein Bild des Schmerzes, der Hilflosigkeit, der Zerschmetterung aller Lebensfreude – und als Einladung zum Gespräch darüber.