Eine exzentrische Braut mit gebrochenem Genick

Norbert Gstrein ist der Experte für den Verlust vermeintlicher Sicherheiten. Das Motiv der Ungewissheit zieht sich als roter Faden durch sein erzählerisches Werk, das mittlerweile fünfzehn Titel umfasst. Zuletzt war Gstrein mit seinem Roman "Die kommenden Jahre" erfolgreich, in dem er das Thema Migration jenseits von naiver Willkommenskultur einerseits, dumpfer Fremdenangst andererseits kritisch abhandelte. Zu seinen fein gesponnenen, subtilen Geschichten mit Grauzone kann man auch seinen neuen Roman "Als ich jung war" legen.

Franz, Protagonist und Ich-Erzähler, stammt – so wie sein Schöpfer – aus Tirol. Franz’ Eltern betreiben ein Hotel, das gerne für Hochzeitsfeierlichkeiten gebucht wird. Franz findet im Familienbetrieb seine Rolle als Hochzeitsfotograf. Doch dann passiert das Unglück. Eine exzentrische Braut, die vielen auf die Nerven fällt, auch den eigenen Schwiegereltern, stürzt in den frühen Morgenstunden über eine Felswand. Ein Unfall? Ein Mord? Der Vorfall kann nicht geklärt werden, aber mit den Hochzeiten im Schlosshotel ist es vorbei, und Franz verschwindet als Skilehrer in die USA.

Scham, Schuld, Begehren

Einer seiner Schüler ist der aus der ehemaligen Tschechoslowakei in die USA emigrierte Raketenphysiker Moravec. Zwischen Skilehrer und Schüler entwickelt sich über die Jahre eine Art Freundschaft, die mit dem grauenhaften Selbstmord des Professors endet. Er rast auf seinen Skiern mit dem Kopf voran gegen einen Baum. Beklemmende Fragen über die möglicherweise abgründige Vergangenheit von Moravec bleiben vorläufig offen.

Franz kehrt in das Elternhaus zurück, das mittlerweile sein Bruder übernommen hat. Die Bruchstellen der Familiengeschichte, die Kontinuität der Aversionen und Verletzungen setzen sich fort. Und Franz wird von jenem Vorfall eingeholt, der ihn vor 13 Jahren aus dem Haus getrieben hat: der Tod der Braut.

Daran knüpfen sich Fragen zu Franz’ Innenleben, die vor allem sexuelle Erfahrungen betreffen. Scham, Schuld und Begehren vermengen sich in dieser Männerseele zu einer seltsamen, vielleicht bedrohlichen Mischung.

"Als ich jung war" steht auf der Shortlist zum Österreichischen Buchpreis, der am 4. November vergeben wird. Nicht nur aufgrund der formalen und stilistischen Qualität des Romans. Die leise, aber bestimmte Stimme des Skeptikers Norbert Gstrein ist wichtig in einer Zeit, in der schnelles Urteilen und Verurteilen, einfache Erklärungen und ahnungslose Klugscheißerei zum täglichen Social-Media-Geschäft gehören.

Norbert Gstrein: "Als ich jung war", Roman, Hanser, 350 Seiten, 23,70 Euro.

OÖN Bewertung: