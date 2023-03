Martin Suter: "Eine Erinnerung, die ein paar Jährchen anhält"

Martin Suter weiß, wie man erfolgreich Romane schreibt. Bisher wurden mehr als zehn Millionen seiner Bücher verkauft. Morgen, Dienstag, erscheint "Melody", der neue Roman des 75-jährigen Schweizers. Herr Suter, Ihr Romanprotagonist "Dr. Stotz" engagiert einen jungen Anwalt, der seine Vita für die Nachwelt schönen soll. Was würden Sie gerne aus Ihrem Lebenslauf streichen? Martin Suter: Ich habe nicht so das Problem, wie ich mich der Nachwelt darstelle. Was ich laufend mache, und das ist typisch