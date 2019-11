Eine einzige Nacht des wüsten Wahnsinns

"Es kann nichts Gutes passieren, wenn zwei Männer alleine in einem gigantischen Phallussymbol in der Falle sitzen." So beschreibt Regisseur Robert Eggers seinen aktuellen Kinofilm "Der Leuchtturm".

Damit gibt der 36-jährige Amerikaner ("The Witch"), der mit seinem Bruder Max das Drehbuch verantwortete, einen soliden Vorgeschmack darauf, was seine Arbeit zu bieten hat, die man ähnlich wie "Midsommar" als Autorenfilm des Horror-Genres beschreiben kann.

Darin verkörpern ein etablierter und ein immer stärker heranreifender Charakterdarsteller vom Leben geprügelte Männer im Neuengland der 1890er Jahre, die das Schicksal ohne Erbarmen aneinanderkettet: Willem Dafoe ist der alte Leuchtturmwärter, der auf einem Felsen im Nirgendwo der rauen See den Ton angibt, Robert Pattinson, einstiger "Twilight"-Schönling, gibt den unerfahrenen Jungen.

Anders als in der romantischen Darstellung des Leuchtturms in der Traumdeutung, weist dieser dem von Hierarchiedünkel getriebenen Duo nicht den Weg zur Erleuchtung. Er wird in unfreiwilliger Isolation zur Arena, die sie in den Wahnsinn treibt. An einem Ort, der ob seiner Unwirtlichkeit schon eine Zumutung ist, sind sie mit sich selbst und dem anderen konfrontiert, wie mit dem in der antiken nautischen Mythologie verwurzelten Aberglauben. Ihr Lösungsmittel: Alkohol.

So wird dieser Film zu einem grandios wüsten Leinwand-Äquivalent einer durchsoffenen, ungustiösen Nacht. Mit furios sprachfertigem Spiel sowie Musik, Licht und Bildern wie Gemälden, die den ganz frühen Stil des Kinos ehren, die Literatur von Stevenson oder Melville, den Rhythmus der Gezeiten sowie die zeitlose Handschrift Hitchcocks aus "Vertigo" oder "Die Vögel". Herrlich Abgründiges über Männer, die an ihrem Mannsein zerbrechen.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at