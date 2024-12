"Eine Ehre, dass ich gefragt worden bin"

"Ich finde es extrem wichtig, dass Künstler bedürftigen Menschen durch ihre Auftritte helfen können. Und wenn ich sehe, wer sonst noch dabei ist, empfinde ich es sogar als Ehre, dass ich gefragt worden bin." So knapp wie selbstverständlich begründet der international gefeierte Countertenor Alois Mühlbacher seine Teilnahme an der Christkindl-Gala der OÖNachrichten am 14. Dezember im Linzer Schauspielhaus.