Linzer Kammerspiele: Christine Nöstlingers Dosenkind Konrad als freches Theatervergnügen 

"Guten Tag, liebe Mutter. Hier sind meine Papiere", sagt er und entsteigt der Konservendose. Konrad, ein "technisch hochentwickeltes Fertigprodukt", das sich Berti Bartolotti versehentlich bestellt hat. Nun ist es da, das auf Wohlerzogenheit konditionierte Kind.

Mit "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse" hat Christine Nöstlinger 1975 ein zeitlos aktuelles Plädoyer gegen das Dressieren von Kindern geschrieben. Fanny Brunner, die schon 2018 das Kinderbuch "Frerk, du Zwerg!" für das Junge Theater in Linz inszeniert hat, hat den Roman für ihre kurzweilige 80-minütige Bühnenfassung für alle ab acht Jahren adaptiert – leichtfüßig frech bis turbulent, mit liebevoll überzeichneten Figuren, viel Situationskomik und klarer Botschaft.

Mit Musical-Flair

Sie finden sich vereint als Patchwork-Familie wieder: Konrad, ein Kind, das in seinem Bravsein alle Erwartungen übertrifft. Ganz zur Freude Egons, gediegener Apotheker und mehr oder weniger Freund von Berti Bartolotti. Letztere entdeckt als kauflustige, freigeistige Künstlerin schnell Muttergefühle in sich – vor allem vor einem will sie ihren Konrad beschützen: vor überangepasstem Allzubravsein. Was bald die oberste Mission aller wird, denn die Firma will ihre "Fehllieferung" retour. Einzige Rettung: Konrad muss umerzogen werden, zum echten Kind. Er lernt schnell.

Katrin Grumeth ist die resolute freigeistige Künstlerin, die ihr unverhofftes Mutterglück schnell nicht mehr hergeben will. Ganz gern entledigen würde sie sich hingegen zuweilen ihres Egons: Friedrich Eidenberger strapaziert ihre Nerven als zugeknöpfter Pedant, der sich allzu bereitwillig als Konrads Vater andient, in dem er sich selbst wiedererkennt. "Wer Alimente zahlt, ist der Vater." Elternkonflikte über Erziehung, Welt- und Rollenbilder werden humorvoll ausgetragen.

Alexander Köfner streift als Konservenkind seine devote Schale ab und legt seinen wahren Kern frei: ein fröhliches, ausgelassenes Kind, das auch einmal nur den eigenen Wünschen folgt. Wobei Kittis Hilfe unerlässlich ist: Gemma Vannuzzi fegt als aufgeweckter, unangepasster Wirbelwind über die Bühne, die sich das Ensemble des "Jungen Theaters" mit Schauspielstudierenden der Bruckneruni Linz aus dem Schauspielstudio teilt: Jonatan Fidus Blomeier zelebriert als aalglatter Fabrikdirektor jeden Zug an seiner Zigarre. Alexandra Diana Nedel meistert ihre Verwandlung in fünf Rollen. Alex Konrad (Bühnenmusik) hat Figuren wie Orte mit einem charakteristischen Sound versehen. Unheilvolles Donnergrollen schwebt über der Schule, die zum Mobbing-Tatort wird. Engelsgleiche, himmlische Klänge künden hingegen vom Eintreffen Egons. Die lebensnotwendige Umerziehung befeuern rockige, rappende Rhythmen, die stellenweise sogar Musical-Flair verbreiten.

Auch Ausstatter Daniel Angermayr unterstreicht die Charaktere: Egon steht sein erdig-kleinkariertes Outfit, Kitti ihr knalliges Pink zum grünen Haar. "Less Buy" findet sich – als kleiner Appell an die englischkundigen Erwachsenen im Saal – auf Konrads Sweatshirt gedruckt.

Auch das jeweilige traute Heim ist ein Spiegel seiner Bewohner: Ein "Van Gogh" ziert Egons rustikale dunkle Sitzgruppe. Berti Bartolottis Reich lädt hingegen mitten in farbenfrohe Vielfalt, das die Schüler der HBLA für künstlerische Gestaltung Linz um textile Kunstwerke bereichert haben.

Etwas klamaukig wird es gen Ende, wenn Firmenservice-Mitarbeiter wie blaue Marsmännchen aus dem All von der Bühnendecke schweben. Die finale Botschaft "Perfekt ist erst, wer nicht perfekt ist" entlädt sich im zügellosen "Ich will nicht alles richtig machen"-Rock ins Publikum, das kräftig und hemmungslos begeistert applaudierte.

Fazit: Kurzweilige, humorvolle Ermutigung zur gesunden Anarchie.

Bis 2. 7., Kammerspiele Linz, www.landestheater-linz.at

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze