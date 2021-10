Eine der schnellsten "Fünften", aber ohne Effekthascherei

Das war das Brucknerfest 2021. Ein Festival, das mutig neue Wege beschritt und das Publikum mit unbekannter Musik zu Begeisterungsstürmen hinriss. Das Abschlusskonzert am Montag in der Stiftsbasilika St. Florian war gleichzeitig ein Gedenkkonzert am 125. Todestag Anton Bruckners und der Abschluss der 950-Jahre-Feierlichkeiten des Stiftes St. Florian.