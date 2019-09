Eine Bruckner-Sensation mit Misston

Mit der siebten Sinfonie Anton Bruckners vollendeten die Münchner Philharmoniker unter ihrem Dirigenten Valery Gergiev am Mittwochabend ihren CD-Zyklus aller Sinfonien des Komponisten in der Stiftsbasilika St. Florian.

Die Kirche – über dem Grab Anton Bruckners – war randvoll, die technischen Geräte – Kameras, Scheinwerfer, Mikrofone – eingeschaltet und der riesige Klangkörper samt seinem genialen Dirigenten vom ersten Ton an in absoluter Hochform. Zum Einstimmen wurde Richard Wagners zärtliches "Siegfried-Idyll" kredenzt, so sanft, so weich, so großartig.

Dann die Siebte, die Bruckner in den Jahren 1881 bis 1883 großteils in St. Florian geschrieben hat und die ihm endlich den lange ersehnten Durchbruch als anerkanntem Komponisten bescherte. Und die Philharmoniker agierten, als wollten sie diesen Umstand, dieses Meisterwerk, Ton für Ton noch einmal untermauern.

Der erste Satz, an Wagners Musik erinnernd, machte Lust auf dieses Werk, einprägsame Streichermelodien gingen in immer stärker anschwellende Bläser über, entluden sich in voller, kraftstrotzender Dramatik über der Stiftsbasilika. Großartig das Adagio mit seinem düsteren Beginn und dem feierlichen Ende. Höhepunkt des Konzertes war das Scherzo (dritter Satz) mit dem markanten Thema ("Da – Da – Da-da-da-da"). Aufbranden und Verebben großer Gefühle – die Münchner Philharmoniker hatten sich unter dem sparsamen Dirigat Valery Gergievs längst in einen Rausch gespielt.

Als das Finale der Sinfonie dem Abend nach 90 Minuten ein gefühlt viel zu frühes Ende setzte, verpatzte ein unerwartetes Hoppala den erwartbaren kollektiven Jubel. Auf die Stille nach dem fulminanten Schlussakkord folgte ein einsamer, gut hörbarer "Gickser" aus dem Streicherregister, dem konsternierte Blicke bei Musikern und Dirigent folgten. Warum auch immer – es war ein fulminanter Abend.

Fazit: Schöner und besser ist Bruckners Siebte kaum interpretierbar.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at