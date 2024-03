Zubin Mehtas Bruckner-Sensation aus dem Kopf

Zubin Mehta wird Ende April 88 Jahre alt, der Körper des Stardirigenten ist angeschlagen, sein Geist und seine Brillanz, was die Musik betrifft, scheinen losgelöst von allem physischen Verschleiß. Anders ist die Meisterschaft, die der indische Dirigent am Samstag im Brucknerhaus in offenbar blindem Verständnis mit den Wiener Philharmonikern zelebriert hat, nicht erklärbar.