Endlich ist wieder Kunst-Biennale in Venedig. Eigentlich bereits für 2020 geplant, hat Chefkuratorin Cecilia Alemani das bekannteste Kunstfestival der Welt am 23. April 2022 eröffnet. Und doch ist heuer vieles anders. Die Slimfit-Anzugträger sind in der Minderzahl – Frauen als Kuratorinnen, Künstlerinnen und Besucherinnen, wohin man schaut. Die weibliche Kunstwelt feiert sich bunter, lauter und lustvoller denn je zuvor. Alemani hat 230 Künstler und Künstlerinnen eingeladen.