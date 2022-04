Die Frage, der sich das heurige Ars Electronica Festival widmet, scheint unscheinbar. Doch zielt sie auf eines der massivsten Probleme ab: Wie sollen wir leben? Nämlich so, dass die "ökologische Apokalypse" in der nächsten Dekade abzuwenden ist. "Das Festival allein wird das nicht lösen können", sagte Gerfried Stocker, der künstlerische Leiter "der Ars" bei der gestrigen Präsentation des Vorhabens unter dem Motto "Welcome to Planet B" ("Willkommen auf Planet B"). Aber man wolle von 7. bis 11.