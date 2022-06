Eine Aktion, die das Miteinander in den Vordergrund stellt

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Pflegekräfte viel mehr als nur systemrelevant sind. Sie waren es, die hautnah dran waren, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche, am Bett von schwerkranken Menschen verbracht hatten – und zwar mit Masken, Handschuhen, OP-Anzügen und Schutzvisieren. Viele Leben wurden auf diese Weise gerettet. Exakt 14.218 Pflegerinnen und Pfleger haben sich in Oberösterreichs Spitälern gegen die Corona-Krise gestemmt. Für diesen unermüdlichen Einsatz wollten sich auch die OÖNachrichten bedanken und haben am 1. Dezember des Vorjahres die "Tombola der Wertschätzung" gestartet.

OÖN TV: "Tombola der Wertschätzung": Ein Dank an die Pflegekräfte

Die Resonanz, die es in den Tagen danach gab, war überwältigend. Unternehmen, Prominente und einfache Privatpersonen einte ein Wunsch: "Diese Aktion möchten wir unterstützen." Mehr als 6000 Pflegekräfte haben sich schlussendlich für die Verlosung vor Weihnachten angemeldet, bei der es mehr als 2000 Gewinner gab.

Schwierige Zeiten

Damit die belasteten Krankenhausmitarbeiter ihren Humor in schwierigen Zeiten nicht verlieren, hat die Oberbank im Dezember des Vorjahres den Kabarettisten Klaus Eckel engagiert, der gestern im Oberbank Donau-Forum aufgetreten ist.