Eine 80er-Ikone, aber sicher kein "One-Hit-Wonder"

Wer Tanita Tikaram nur auf "Twist in My Sobriety" reduziert, tut ihr unrecht. Dass sie in den Augen der Öffentlichkeit stets das jugendliche "One-Hit-Wonder" mit der sinnlich-sonoren Stimme bleiben wird, damit ist die 50-Jährige im Reinen. So standen gleich vier Songs ihres so erfolgreichen Debüts "Ancient Heart" bei ihrem feinen Auftritt am Samstag im ausverkauften Posthof auf dem Programm. Darunter natürlich auch "der Song", wie ihn Tikaram verschmitzt ankündigte und dabei auch verriet, dass ihr die chinesische "Sobriety"-Coverversion am weitaus besten gefällt.

Um Hits – egal ob auf Englisch oder Mandarin – geht es bei der Songwriterin aber schon lange nicht mehr, sondern nur um gute Musik. Für diesen Zweck hat die Britin exzellente Musiker wie Violinistin Helen O’Hara, Bartek Glowacki (Akkordeon) und Saxophonist Martin Winning versammelt. Die insgesamt fünfköpfige Combo schulterte dabei das Gros der musikalischen Last an diesem Abend. Auch weil sich Tikaram, speziell in der Mitte des knapp 90-minütigen Sets, etwas mit ihrer Stimme plagte. Akustischer Celtic-Folk, Soul und Blues, kammermusikalischer Pop – in diesem geschmackvollen Koordinatensystem ließ Tikaram diese Reise durch ihr mehr als 30-jähriges Schaffen stattfinden.

Zu Herzen gehende Ballade

Wunderbar geriet dabei nicht nur der Gänsehaut provozierende Auftakt "Cathedral Song", sondern auch das mit Südstaatenklängen flirtende "He Likes the Sun" sowie "I Don’t Wanna Lose at Love" und die sofort zu Herzen gehende Ballade "Only the Ones We Love". Bei "Good Tradition" zog die Band das Tempo kurz an, auch "Twist in My Sobriety" geriet flotter als erwartet, allerdings nicht weniger eindrücklich. Mit einer sehr charmanten Version von Marlene Dietrichs "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" und dem lässigen Rausschmeißer "Maintenant" entließ Tanita Tikaram die Fans schließlich glücklich nach Hause. Ein schöner Abend!

Fazit: Wunderschönes Konzert mit einer ewig jungen 80er-Ikone

OÖN-Kulturabo: Tanita Tikaram, Posthof Linz, 12. Oktober

