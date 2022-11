Einblicke in die Staatsoper mit Bogdan Roscic im Schlossmuseum

Sein Vertrag als Direktor der Wiener Staatsoper wurde im Juni vorzeitig bis 2030 verlängert. "Diese Herausforderung nehme ich an, weil ich eine klare Idee davon habe, wohin die Staatsoper in dieser außergewöhnlichen Zeit steuern muss", sagt Roscic. Unter anderem welche Richtung er damit meint, wird der 58-Jährige am Montag, 7. November (18.30 Uhr), bei den OÖN-Schlossgesprächen in Kooperation mit der Kultur GmbH des Landes im Linzer Schlossmuseum erörtern. Außerdem wird Roscic im Dialog mit Kulturchef Peter Grubmüller über die Pandemieauswirkungen auf den Musiktheatermarkt sprechen, über die Entwicklung der Besucherzahlen und das veränderte Publikumsverhalten.

Der in Linz aufgewachsene Kulturmanager plant darüber hinaus eine Erneuerung des Staatsopern-Repertoires. Um welche Werke er das Haus am Ring erweitern möchte, wird er ebenfalls verraten. Und 2024 steht der Staatsoper die Eröffnung einer weiteren Spielstätte bevor – der Französische Saal im Künstlerhaus Wien wird in Betrieb genommen. Welche Zusatzangebote plant Roscic dort? Welche inhaltlichen Leerstellen möchte er bis 2030 befüllen? Wie kann die Staatsoper ein Haus für alle Österreicher sein? Antworten darauf und Einblicke in den Alltag eines Staatsoperndirektors gibt’s am Montag.

OÖN-Schlossgespräche, Montag, 7. November (18.30 Uhr): Staatsoperndirektor Bogdan Roscic im Dialog, der Eintritt ist frei, Anmeldungen unter: 0732 / 7720-52239 oder anmeldung@ooelkg.at