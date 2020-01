Ein zusätzlicher Österreicher-Tag auf Burg Clam

Das Konzert am 11. Juli ist bereits ausverkauft, deshalb entschlossen sich die Veranstalter des Clam-Konzertsommers wegen der ungebrochenen Nachfrage, einen zweiten Österreicher-Tag mit gleicher Besetzung zu organisieren. Also werden nun die Mundart-Chartstürmer Paul Pizzera & Otto Jaus ("Jedermann", "Tuansackl", "Kaleidoskop"), STS-Haudegen Gert Steinbäcker, Austropop-Übervater Wolfgang Ambros, Clemens Kinigadner alias Lemo ("Alte Seele", "Souvenir") und die mitreißende Ska-Polka-Formation Skolka auch am 10. Juli ihre musikalischen Raketen in den Mühlviertler Himmel feuern. Karten gibt es ab heute um 11 Uhr.

"Es spricht für die Qualität der österreichischen Musiker, dass sie das Publikum derart begeistern. Das werden zwei Feiertage der heimischen Größen", sagt Michael Ehrenbrandtner, der rastlose Chef des Konzertsommers auf Burg Clam.

Ehrenbrandtner hat insgesamt ein famoses Live-Paket zusammengestellt: Beim "Clam Rock" am 3. Juli werden unter anderem Deep Purple, Uriah Heep und Dweezil Zappa das diesjährige Festival eröffnen. Lenny Kravitz macht am 4. Juli weiter, am 10. und 11. Juli steigen die beiden Österreicher-Tage, am 15. Juli bringen The Lumineers das Publikum in Bewegung, und ehe Judas Priest am 25. Juli den Rock krachen lassen, verführt Lionel Richie am 16. Juli mit seinen größten Hits zum Schwelgen in Erinnerungen. Außerdem: HipHop-Superstar RAF Camora (31. 7.), das Ohrwurm-Duett Seiler und Speer (8. 8.) und The Hollywood Vampires (27. 8.). Dieser Sommer klingt schon jetzt gut.

OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam: Karten unter der OÖN-Tickethotline Tel: 0732/7805-805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried. OÖNcard-Vorteil.