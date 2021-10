Ein Zeitdokument über die Härten eines Jahrhunderts

Ein Auftreten, das so agil ist, und ein Verstand so klar, dass man nur hoffen kann, selbst im Alter damit gesegnet zu sein: Marko Feingold legt als Protagonist des aktuellen Kinofilms "Ein jüdisches Leben" eine Verfassung an den Tag, die ob dessen, was er als Zeitzeuge erlebt hat, noch unglaublicher scheint.

"Ich bin heute 105 Jahre alt", sagt der ehemalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg am Beginn der dokumentarischen Arbeit. "Und ich bin immer noch am Leben, obwohl ich schon viele Male gestorben bin." Feingold wurde 1913 in Besztercebánya (heutige Slowakei) geboren und wuchs in der Wiener Leopoldstadt auf. Er überlebte vier KZ und verlor seine Familie an das NS-Tötungsregime. Wider das Vergessen und die Verleugnung des Holocaust kämpfend, hielt Feingold sein Leben lang Vorträge über seine Erlebnisse.

Von überzeitlichem Wert

2019 starb er mit 106 Jahren, und das Wiener blackbox-Kollektiv hat vor seinem Tod das Richtige getan: In seinem knapp zwei Stunden dauernden Werk lässt es Feingold noch einmal sprechen, meist direkt in die Kamera, in Großaufnahme. So wie es viele tun, die Rampenlicht suchen, obwohl sie nichts an Substanz oder überzeitlicher Güte bieten können. Feingold hat sich dieses wichtige cineastische Podium nicht verdient oder genommen. Es muss in einer Demokratie logisch sein, ihm ein solches zu geben.

Chronologisch spricht er völlig offen über Privates (sexuelle Freuden in der Jugend) und über die NS-"Politik", die ihm Privates nahm, ihn zur identitätslosen Ressource der Zwangsarbeit degradierte. Seine in Schwarzweiß gehaltene Erzählung zieht mühelos in ihren Bann. Sie wird ein Kraftakt, wenn Feingold von Säuglingen erzählt, die totgeprügelt wurden, von Lebensmüdigkeit. Ein packendes Dokument ohne Wenn und Aber. (nb)

"Ein jüdisches Leben": A 2020, 114 Min.,

OÖN Bewertung:

Mit Regie und Experten: 7. 10., Linz, 18 Uhr, moviemento.at, Freistadt, 20 Uhr, kinofreistadt.at