Ein Zaubermärchen für die Naturbühne

"Als mich mein Vorgänger Georg Mittendrein erstmals zum Spielort geführt hat, habe ich sofort gesagt: Hier muss man einfach Stücke von Ferdinand Raimund inszenieren", sagt Richard Maynau. Der gebürtige Wiener leitet seit August 2018 die Bruckmühle Pregarten, wo er die von Mittendrein initiierten Aistfestspiele ab 21. Juni fortführt.

Ihr Herzstück war und ist Sommertheater, das in der von Maynau bewunderten Naturbühne hinter dem Haus stattfindet. Für 2019 hätte der neue Chef mit Raimunds "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" geliebäugelt. "Aber das habe mir doch nicht getraut. Gleich so ein ernstes Stück als mein Debüt..." Geworden ist es ein anderes Raimund’sches Werk: "Der Bauer als Millionär", das sich als "romantisches Zaubermärchen" ideal in die Umgebung schmiegt, gesäumt von Felswänden, umspielt vom Rauschen der Aist. Es ist komödiantischer, im guten, weil engen Sinne volkstümlich, typisches Alt-Wiener Theater des berühmten Dramatikers (1790–1836).

"Es geht darin um die großen, zeitlosen Themen: Liebe, Leidenschaft, Hass und Neid. Darauf wie auf den tollen Text verlassen wir uns." Genauso wie auf die Kraft begeisterter Laienspieler aus der Region. Ein Jahr lang hat Maynau dafür sechs Theatergruppen aus der Nähe beobachtet. In seiner 50-köpfigen Truppe sind nun Darsteller aus Engerwitzdorf, Gutau, Hagenberg, Pregarten, Wartberg und Unterweitersdorf engagiert.

Freiluft-Konzerte (jeweils 20 Uhr) ergänzen den Spielplan. Am 30. Juni bietet "Im Labor der Liebe" zwei Einakter der Barockoper mit Vokalmusik des 16./17. Jahrhunderts, am 3. Juli das Kurorchester Bad Hall Klänge von Strauß bis Stolz, am 11. Juli singen Regina Riel und Gerda Lischka romantische Lieder und italienische Opern. (nb)

Der Bauer als Millionär: 21. Juni (Premiere), 22., 28., 29. Juni; 4., 5., 6., 12., 13. Juli, jeweils 20.30 Uhr, Karten-Tel.: 07236 / 2570, www.bruckmuehle.at