Die zweite Premiere am Samstag in Bad Ischl galt einer der ganz auf Tenor Richard Tauber zugeschnittenen Operetten Franz Lehars, die wegen des Hauptprotagonisten große Erfolge feierte, um die es aber doch ein wenig ruhiger geworden ist. Im "Zarewitsch" schlug Lehar eben seinem Freund zuliebe eine neue Richtung ein, die die Operette mehr in Richtung Oper lenkte, mit dramatischerem Libretto, dem Ausbleiben eines Happy-Ends und einer facettenreichen Instrumentierung.