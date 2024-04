„Ein Woodstöckchen des gemeinsamen Lachens“

"Endlich geht es los!“ Die Vorfreude auf das Kabarettfestival „Lachen verbindet“ ab 11. 4. in Laakirchen ist Omar Sarsam in einem launigen Gespräch mit was ist los? deutlich anzuhören. Der 44-jährige Wiener Kabarettist, der nebenbei nach wie vor als Kinderchirurg arbeitet, versammelt für die Salzkammergut-Kulturhauptstadt als Schirmherr des Festivals eine Reihe prominenter Kabarett-Kollegen.