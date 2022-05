Ein Widerstand unter der Fahne

"Was macht die da, was soll das mit der Flagge! Hau ab, oder wir scheißen auf dich!" Es ist der 1. Juli 2014: Ein menschlicher Körper, bedeckt mit einer ukrainischen Fahne, liegt auf den Stufen des Eremitage-Museums in St. Petersburg. Die Nervosität steigt, weil hier in ein paar Minuten der russische Präsident, begleitet von internationalen Gästen, die "Manifesta 10", eine Biennale für zeitgenössische Kunst, eröffnen wird.