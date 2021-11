Ein Wettbewerb in Balduin Sulzers Geist und Sinn

Die Idee dahinter ist es, junge Komponisten zu neuen Werken zu inspirieren.

Die vier Preisträger – jeweils die ersten beiden der Hauptkategorie und der "U19"-Kategorie – fanden sehr unterschiedliche Zugänge. So ließ Wolfgang W. Mayer (2. Hauptpreis) nachsinnend die Insekten krabbeln. In "Ameisen" entwickelte sich eine kleine Keimzelle zu einer verdichtenden Symmetrie, die dann wieder zerbröckelt und so den Lebenszyklus des Krabbeltiers nachzeichnen mag. Tina Geroldinger (2. Jugendpreis) setzte das Kornett als Erzähler zu Goethes "Gefunden" ein. Dicht gewebte thematische Strukturen ließen diese verträumte Liebeserklärung dementsprechend in fein erdachten Klängen direkt wirken. Philipp Gaspari (1. Jugendpreis) ergänzte das klassische Bläserquintett in "5.1 – eine rechtzeitig abgelieferte Fuge" mit einer Tuba, was den Fokus auf neue Gefilde lenkte und mit dem zwölftönigen Fugenthema interessante Verästelungen erzeugte.

Experimentelles Siegerwerk

Sehr experimentell ging der 1. Hauptpreisträger, der aus Znaim stammende Komponist Otto Wanke, an die Sache heran. Er reduzierte die Besetzung auf Flöte, Klarinette, Fagott und Sopransaxophon und gewann aus der Spektralanalyse des doch speziellen Klangs sein Material. Die Komposition suggerierte so die Entstehung eines Tons, von seinem Einschwingvorgang bis zum vollen stationären Klang und seiner danach ins Nichts abebbenden Struktur. Sicherlich das avantgardistischste, aber zugleich auch konzentrierteste Werk des Abends, das zu Recht mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

Gespielt haben die fünf Werke Studierende der Bruckner Privatuniversität unter der Leitung von Gerald Kraxberger und zeigten dabei, wie intensiv sie in die unterschiedlichen musikalischen Kosmen eingedrungen sind. (wruss)

Fazit: Gelungener Auftakt zu einer neuen Konzertreihe mit einem faszinierenden Einblick in die zeitgenössischen Komponierwerkstätten.