Als die OÖNachrichten Dietmar Brehm am Telefon zum aktuellen Gewinn des Großen Landeskulturpreises 2020 gratulieren wollten, hörte er zunächst das Läuten nicht. Der 73-Jährige arbeitete in seinem Atelier in der Linzer Mozartstraße, begleitet von Lou Reeds Songs. Eine Episode, die Menschen, die ihn kennen, schmunzeln lässt – sie war zu erwarten. Der frühere Professor der Linzer Kunstuniversität (bis 2012) ist ein zurückgezogener Vielarbeiter. "Ich arbeite jeden Tag.