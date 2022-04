"Ein Wahnsinn": Feuertaufe für Oberösterreichs Song-Contest-Starter LUM!X

"Die Crowd war ein Wahnsinn, die sind richtig abgegangen und haben mitgesungen", freute sich DJ LUM!X nach der "London Eurovision Party 2022" im ausverkauften Hard Rock Hotel. Dort standen auch die Kandidaten zwanzig weiterer Nationen auf der Bühne.

Video: Österreichs Song-Contest-Beitrag "Halo":

"Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war so ein unglaubliches Gefühl - cooles Adrenalin!", war auch Pia Maria von der Stimmung der 500 Fans in London begeistert. Sie freue sich auf weitere Auftritte. Das Song Contest-Pre-Event in der britischen Hauptstadt soll denn auch nicht das letzte sein - am Donnerstag, den 7. April, geht es für die beiden weiter nach Tel Aviv, den Abschluss der Promotour bildet "Eurovision in Concert" in Amsterdam am Samstag, den 9. April.

Am 10. Mai treten LUM!X und Pia Maria dann im ersten Semifinale des Song Contests in Turin mit der Startnummer 13 für Österreich an. Das Große Finale findet am 14. Mai statt.