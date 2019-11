Ein vielfarbiges Jazzpiano

Die Reihe MAERZ_jazz bietet im Herbst einen kleinen Klavierschwerpunkt an. Das C. Bechstein Centrum in der Bethlehemstraße stellt dafür Räumlichkeiten und Instrumente zur Verfügung. Am Freitag gab das Trio des Deutschen Uwe Oberg einen begeistert akklamierten Abend. Mit Oberg brillieren die Altsaxofonistin und Klarinettistin Silke Eberhard und der famose Drummer Gerry Hemingway.