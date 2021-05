Es gibt Sätze der Literatur, deren fragwürdiges Schicksal es ist, immer und überall zitiert zu werden. So ist es unmöglich, Saint-Exupérys Satz "Nur mit dem Herzen sieht man gut" dauerhaft zu entkommen. Ähnlich verhängnisvoll verlief die Wirkungsgeschichte von Erich Frieds Satz "Es ist, was es ist, sagt die Liebe". Ob Kirchenkanzel oder Dating-Plattform, Paartherapie oder Hochzeitsrede, immerzu ist die Liebe, was sie halt ist.