Er kokettiert mit der Ersten Geigerin, seine Kommandi sind sparsam und effizient, er ist nie um einen kleinen Gag verlegen und er verschmilzt beim Dirigieren mit Melodie und Orchester, sodass er in "Wachphasen" drei, vier Seiten im Notenheft nachblättern muss. Matthias Achleitner kann man eine veritable Karriere als Dirigent zutrauen. Weil er es kann – der 18-jährige Schüler und Bruckner-Uni-Student nimmt beim großen Georg Mark in Wien Privatunterricht. Auch, weil er es will.