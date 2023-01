"Ein unvergleichliches Stück Literatur"

"Über Freundschaft" lautet das Thema des Nextcomic-Festivals von 17. bis 25. März in Linz, Traun, Wels und Steyr. Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums in Krems und Nextcomic-Programmbeirat, erhielt dafür Originalzeichnungen aus der Feder von Dik und Chris Browne aus dem Privatbesitz des Wiener Sammlers und Comic-Händlers Günter Polland, die in der Clubgalerie des OÖ Kulturquartiers gezeigt werden.