Ein Unterleiberl für Kogler: Das Netz lacht über Peter Kliens Besuch bei den Grünen

Bekannt wurde er als Journalist ohne Genierer und als Reporter ohne Grenzen: Peter Klien – er hat mit "Gute Nacht Österreich" mittlerweile seine eigene wöchentliche Late-Night-Show im ORF – hat es wieder getan. Mit dem ORF-Mikrofon in der Hand stattete er dem Bundeskongress der Grünen am vergangenen Wochenende in Salzburg einen denkwürdigen Besuch ab, stellte gewohnt dreiste Fragen und fütterte die neuen Koalitionsmitglieder mit Hirse-Bällchen, Kohlrabi, Radieschen und Unterwäsche an.

Das gut vier Minuten lange Video, das am Donnerstagabend bei "Gute Nacht Österreich" ausgestrahlt wurde, ist ein Klickhit im Netz. So wird beispielsweise der Innviertler Nationalratsabgeordnete David Stögmüller für seine schlagfertige Replik ("Sie wissen schon, dass ich aus Braunau komme") gefeiert, Jetzt-Sozialminister Rudi Anschober erheitert bei der Antwort auf die Frage nach seinem Lieblingsfilm ("Das Ibiza-Video") die Community und ein Geschenk für Werner Kogler bringt die Zuschauer zum Schmunzeln. Klien brachte dem Neo-Vizekanzler ein weißes Feinripp-Unterhemd mit, weil er – Zitat Klien – "bei den Koalitionsverhandlungen bis auf die Unterhose ausgezogen worden ist".

Aber, wir wollen nicht zu viel verraten – Sehen Sie selbst:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.