Vera und Alec, Stefanie und Richard. Die Figurenkonstellation in Peter Richters neuem Roman "August" ist ein Klassiker: zwei Ehepaare in den mittleren Jahren. Die Aufbauzeit ist einigermaßen günstig verlaufen. Man könnte zufrieden sein, aber so einfach ist das Leben bekanntlich nicht. Vera, eine gebürtige Deutsche, ist Ärztin in New York. Ihr amerikanischer Mann Alec arbeitet seit vielen Jahren ergebnislos an einem kulturphilosophischen Werk über Sub- und Alternativkulturen.