Wird sein Name ausgesprochen, ergreifen selbst die Vögel aufgescheucht die Flucht: "Oliver-Friedrich" ist der Inbegriff des Tyrannen, der "charakterlich rektal angesiedelt" seinen Bruder in den Wald verbannt hat. Der sich der Medienpropaganda bedienend die Artikel in seinem "O.-F.-Blatt" selbst schreibt. Der sich treffend selbst besingt mit den Worten: "Das Böse entzieht sich jeder Logik." Und der unweigerlich an einen russischen Präsidenten denken lässt.