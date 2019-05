Ein Tanzstück als Aufruf, sich überraschen zu lassen

Doris Uhlich thematisiert in ihren Tanzstücken zutiefst Menschliches. Die 1977 in Attersee geborene, in Wien lebende Choreografin, Tanzpädagogin und Performancekünstlerin ist mit ihren außergewöhnlichen Arbeiten international erfolgreich. Die 41-Jährige bricht Erwartungshaltungen gegenüber Körperbildern. Der nicht perfekte, nicht konforme Körper steht bei ihr auf der Bühne. In "Rising Swan" tanzte Uhlich, die keine klassische Ballerinafigur hat, eine Referenz auf klassisches Ballett. In Tüllrock und Lederjacke performte sie Spitzentanz zu Rockmusik und zelebrierte wie zerstampfte in diesem Solo persönliche Aufbrüche und Tiefschläge auf der Bühne. Für die Stücke "More than enough" und "More than naked" entwickelte Uhlich den Nackttanz und den "Fetttanz", der nacktes menschliches Fleisch und Fett auf der Bühne zum Wackeln bringt. Ein körperbejahender Protest gegen normative Körperbilder. Im Stück "Come Back" ging es um das Altern, um den Verfall und das Ausgemustertwerden. Ehemalige Balletttänzer blickten darin auf ihre Tanzkarriere zurück.

Am 3. Juni ist im Linzer Posthof Uhlichs Stück "Every Body Electric" zu sehen, bei dem acht Tänzerinnen und Tänzer mit körperlichen Beeinträchtigungen auf der Bühne sein werden. Die Idee hinter dem Stück sei gewesen, das Verhältnis dieser Menschen zu ihren Rollstühlen, die als "Körpererweiterungen" begriffen werden können, zu untersuchen, sagt Uhlich im Gespräch mit den OÖN. Sie habe herausfinden wollen, "was Behinderungen ermöglichen können, und nicht nur, was sie verunmöglichen". Gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzern hat Uhlich individuelle "Energie-Tanzschritte" entwickelt, also Bewegungen, aus denen sie Kraft schöpfen. Was soll das Publikum von "Every Body Electric" mitnehmen? "Dass man Menschen mit anderen Körpern offen begegnet und sich überraschen lässt", sagt Uhlich, die am 25. Juni beim Theaterfestival Schäxpir ihr erstes Stück für junges Publikum zeigen wird. In "Unkraut" setzen sich sechs Tänzerinnen – alle um 20 Jahre alt – damit auseinander, welche Wildheit in ihnen steckt, die sie nicht rauslassen. "Es geht um Formen und Geformtwerden."

Am 13. Juli wird Uhlich erstmals in ihrer Heimat, am Attersee, auftreten. Im Rahmen der "Perspektiven Attersee" wird sie ein 20-minütiges Solo performen. Einen Teil des Sommers wird die vielbeschäftigte Choreografin auch privat am Attersee verbringen. "Ich bin schon sehr gern dort, wo ich herkomme. Ich schau gern aufs Wasser. Und wenn ich in den See eintauche, wäscht er mir Ballast ab."

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at