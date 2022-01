Dienstag, 4. Jänner. Ein Regentag in den Weihnachtsferien und die großen Linzer Museen – passen Angebot und Nachfrage hier zusammen? Zunächst ein Vorstoß ins Phantastisch-Reale des Street-Art-Künstlers Banksy, dem eine Schau in der Linzer Tabakfabrik gewidmet ist. Gegen Mittag tummeln sich gut zwei Hundertschaften in der Schau. Sie alle haben 90 Minuten Zeit, die kontroversielle Kunst des britischen Sprüh-Anarchisten zu assimilieren. Die rund 150 originalgetreu nachgebildeten Objekte