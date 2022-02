Am 2. Februar 1922 feierte James Joyce seinen 40. Geburtstag. Dass er sich am selben Tag über das Erscheinen seines Romans "Ulysses" freuen konnte, war das schönste Geschenk, denn die Vorgeschichte dazu war voller Hindernisse. Sieben Jahre hatte Joyce bis an den Rand der Erschöpfung an diesem außergewöhnlichen Werk gearbeitet. Seit 1918 waren in einer amerikanischen Zeitschrift erste Auszüge gedruckt worden und hatten mehrmals zur Beschlagnahmung des Blattes geführt.