Ein Streichquartett auf der Flucht in ein neues Leben

Vor vier Jahren erschien Anna Enquists traurig-schöner Roman "Streichquartett" in deutscher Übersetzung. Mit ihrem neuen Buch knüpft die niederländische Autorin dort an, wo "Streichquartett" endete.

Wir erinnern uns: Hugos Hausboot, der Probenort des Streichquartetts, wurde zum Ort einer brutalen Geiselnahme, in die alle Mitglieder des Quartetts involviert waren. Das Hausboot wurde im Verlauf der Befreiungsaktion zerstört, das Streichquartett hat sich aufgelöst. Wie die vier Menschen mit ihrem Leben nach dem traumatisierenden Vorfall zurechtkommen, davon erzählt Anna Enquist in "Denn es will Abend werden". Das Fluchtmotiv bildet den Erzählkern, und am Ende steht die Erkenntnis, dass man vor seiner eigenen Lebensgeschichte nicht flüchten kann.

Der ehemalige Primgeiger Hugo ist hauptberuflich Konzertmanager und hat in China ein neues, lukratives Betätigungsfeld gefunden. Er versucht das Erlebte und Erlittene durch Aktivität hinter sich zu lassen. Die zweite Geige spielte Hugos Cousine Heleen. Durch ihre Brieffreundschaft mit einem Gefängnisinsassen führte die sozial engagierte Krankenschwester das Unglück des Quartetts unfreiwillig herbei. Mit neuem Job und neuem Lifestyle will Heleen die Vergangenheit hinter sich lassen.

Bratschist Jochem, hauptberuflich Instrumentenbauer, stürzt sich zwar auch in beruflichen Aktionismus. Er bringt aber seine Wut über das Vorgefallene nicht unter Kontrolle, wird – zumindest aus Sicht seiner Frau Carolien – "vollkommen paranoid" und versucht durch möglichst lückenlose Sicherheitsvorkehrungen alles denkbare Ungemach von sich fernzuhalten. Das stellt die Ehe der beiden auf eine schwere Belastungsprobe.

Carolien, Ärztin und Cellistin, hat bei der Geiselnahme den kleinen Finger ihrer linken Hand verloren. Sie lebt in der Vorstellung, sie sei dadurch berufsunfähig und auch nicht mehr in der Lage, einen Cellobogen zu führen. Sie ist auch nie so recht darüber hinweggekommen, dass ihre zwei kleinen Söhne bei einem Busunglück ums Leben gekommen sind. Eine Reise nach China zu Hugo ist Caroliens erster kraftvoller Versuch, ihrem Leben eine Wende zu geben. In ihrem neuen Roman überzeugt die ausgebildete Psychologin und Pianistin Anna Enquist mit ihren bekannten Stärken: mit psychologischer Genauigkeit und Plausibilität der Figurenzeichnung, mit professionellen musikalischen Kenntnissen und nicht zuletzt mit erzählerischer Kompositionskunst sowie einer feinen, klaren Sprache.

Anna Enquist: "Denn es will Abend werden", Roman, Luchterhand, 288 Seiten, 22,70 Euro

