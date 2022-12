Ein stimmungsvoller Abend für Landsleute in Not

Am Freitagabend wird das Linzer Schauspielhaus wieder zur Bühne heimischer Künstler, die gerne auf ihre Gage verzichten. Der Reinerlös der traditionellen Christkindl-Gala der OÖNachrichten wird nämlich an unschuldig in Not geratene Landsleute gehen.

Eric Papilaya wird gemeinsam mit OÖN-"Christkindl" Karoline Ploberger durch einen stimmungsvollen Abend führen, der Teilnehmer am European Song Contest 2007 wird mit Chris Reas "Driving Home for Christmas" das Publikum musikalisch begrüßen.

Daniela Dett Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auf ihren Auftritt freuen sich auch schon die St. Florianer Sängerknaben, die in kleiner Formation, verstärkt mit fünf ehemaligen Sängerknaben, die Gala veredeln werden. Gemeinsam mit dem Publikum singen die Sängerknaben mit Chorleiter Markus Stumpner am Klavier auch das Abschlusslied "Oh du fröhliche".

Mit einer charmant-witzigen Lieddarbietung gesellt sich Daniela Dett zu den Gala-Künstlern. Der Publikumsliebling des Linzer Musicalensembles persifliert voller Ironie das frustrierte Leben der "Mrs. Claus", der Ehefrau des Weihnachtsmannes, der ständig mit seinen Kollegen herumhängt. Dett: "Bei allem Augenzwinkern hat dieses Lied auch die Botschaft, zur Weihnachtszeit bei seinen Liebsten zu sein."

Marie-Luise Stockinger Bild: M. Rosenthal

Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger wird "Der glückliche Prinz" von Oscar Wilde lesen. "Das ist eine der anrührendsten Weihnachtserzählungen, die ich kenne. Es geht um Selbstlosigkeit. Es ist das einzige Kinderbuch, das alle meine Umzüge begleitet hat." Der besinnlich-schwungvolle Adventabend im Landestheater wird komplettiert mit dem Reblaus Quartett (mit Harald Wurmsdobler, dem Präsidenten des Landeschorverbandes), der Crossover-Band Alpkan, dem Zither-Virtuosen Wilfried Scharf mit seinem Ensemble der Akademie für Zither und verwandte Saiteninstrumente, der Musical Theatre Academy Puchenau (Leitung Susanne Kerbl) und dem Kolping Chor Linz. Das Ensemble Tanz Linz des Landestheaters gibt einen ersten Einblick in die Produktion "Dornröschen" (Premiere 23. Dezember).

Karten: Christkindl-Gala der OÖNachrichten, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Linzer Schauspielhaus: www.landestheater-linz.at oder Tel. (0732)/7611-400