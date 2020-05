Ein Start, bei dem das Licht ausfiel

Nur wenige Minuten nachdem die designierte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer Dienstagmittag begonnen hatte, ihre Zukunftspläne für die Kulturszene zu skizzieren, fiel im Ministerium in der Wiener Radetzkystraße plötzlich das Licht aus. Auch die Mikrofone verweigerten ihren Dienst. Mayer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) standen im Dunkeln. Ein dezenter Hinweis auf die kulturpolitische Situation in Österreich?

Mayer, die bereits heute als Nachfolgerin der am Freitag zurückgetretenen Ulrike Lunacek angelobt wird, tat bei ihrer Vorstellung jedenfalls alles, um das schwer angeschlagene Verhältnis zur Kunst- und Kulturszene wieder zu reparieren, auch wenn sie konkrete Maßnahmen noch schuldig blieb. "Mein Credo ist: Kunst und Kultur stellen einen unfassbaren Reichtum dar. Wir verfügen über eine extrem lebendige Szene", umriss die 58-jährige Amstettnerin ihren Zugang: "Diesen Reichtum gilt es zu schützen, dafür zu lobbyieren und vor allem ihn staatlich zu finanzieren."

Hilfe für die freie Szene

Als erste zentrale Maßnahme gelte es, den freischaffenden Künstlern unter die Arme zu greifen. Diese hätten es nämlich finanziell derzeit am schwersten. Geschehen soll dies durch die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten sowie rasche und unbürokratische finanzielle Unterstützung. Man müsse in einigen Bereichen nachschärfen, zielgerichteter agieren. Wie dies konkret aussehen soll, beantwortete Mayer nicht.

Wiederholt strich die Frischgekürte, die mit 28 von 29 Stimmen im Erweiterten Bundesvorstand der Grünen bestätigt worden war, hingegen ihre emotionale Verbindung zur heimischen Kunst- und Kulturszene hervor. Als Expertin für Kulturbürokratie kenne sie die Bedürfnisse der Kulturschaffenden genau, verstehe ihre Sorgen und Ängste. Es dürfe durch die Corona-Pandemie nicht zu "Brüchen in der österreichischen Kulturszene" kommen. Mayer: "Die Kunstschaffenden wollen arbeiten, nicht nur finanziert werden." Gleichzeitig gelte es auch, an die Institutionen zu denken, betonte Mayer: "Wir müssen sie finanziell absichern, damit sie ihre Programme weiterplanen können."

Auf die neuen Richtlinien zur etappenweisen Wiederaufnahme des Kulturbetriebs, die von Veranstaltern und Kulturhäusern als nur wenig praktikabel kritisiert worden waren, ging sie nur in Ansätzen ein. Wolle man als Gesellschaft zur Normalität zurückkehren, sei aber eine "live erlebbare Kultur" unerlässlich, so die neue Kulturstaatssekretärin. Um dies zu ermöglichen, sei eine enge Kooperation mit den Bundesländern notwendig. Mayer: "Meine Tür ist offen, ebenso mein Ohr."

Anspielung auf John Lennon

Gerechnet habe die bisherige Kabinettsdirektorin des Bundespräsidenten nicht mit ihrem Schritt in die Politik. Das Leben sei eben, was passiere, während man fleißig andere Pläne schmiede, so Mayer in Anspielung auf John Lennons "Beautiful Boy". Die neue Aufgabe sei einerseits eine reizvolle "Heimkehr" in jenen Bereich gewesen, in dem sie viele Jahre tätig gewesen sei. Anderseits habe gegolten: "Viele Frauen beklagen immer: Es ist eine Männerwelt, in der wir leben. Und wenn man als Frau für eine wichtige, öffentlich wahrnehmbare Funktion gefragt wird, muss man Ja sagen."

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at