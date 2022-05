"Hallo, das geht doch nicht!" Monika Ballwein, Stimmchoach bei der ORF-Castingshow, hat als Erste bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Band spielt immer wieder denselben Takt – allein, es sind keine Sänger auf der Bühne. Arabella Kiesbauer stürmt die Bühnentreppen herauf und unterbricht. Live ist eben live. Wenig später stehen dann Sebastian Holzer und Judith Lisa Bogusch doch noch auf der Bühne und geben das Duett "You are the Reason" zum Besten.