Ein Spitzenkoch, der das Messer zum Massenmord ansetzt

Es gibt Menschen, für die ist Essen wie Treibstoff, damit der Motor am Laufen bleibt. Dann gibt es solche, die sich in Krusten aus leicht gefrorenem Meerwasser und der perfekten Unreife einer Erdbeere verlieren können. Der Kinofilm "The Menu" führt definitiv in die gediegene, visuell raffiniert inszenierte Welt Letzterer.